新北市水利局近期完成「三芝區八蓮溪青溪橋至無名橋段左岸護岸改善工程」以及「淡水區公司田溪埤島橋上、下游左岸護岸改善工程」，並跳脫河川治理以往只注重防洪安全的框架，也同時重視生態環境的友善。

水利局長宋德仁表示，「三芝區八蓮溪青溪橋至無名橋段左岸護岸改善工程」是利用現地材料取材建設，利用河道內的石塊堆砌護岸，讓該地原有的植生得以保留，完工後的堤頂讓農友種植運送通行更便利，另外再透過營造淺瀨、深潭等多樣的生態環境，營造魚群友善的棲息環境。

而「淡水區公司田溪埤島橋上、下游左岸護岸改善工程」，則是敲除阻水的攔水堰，還給河川自然的面貌。宋德仁說，淡水公司田溪，過去為了取水灌溉，興建了約3公尺高的攔水堰，不僅影響防洪更阻斷水中生物遷徙。

此次透過護岸工程，將攔水堰敲除，重新降低水位，並連通上、下游水域，讓生物可以垂直移動，同時也新建141公尺的引水渠道，能夠維持周邊農田的灌溉需求，而工程以土石籠網及籠袋取代部分砌石混凝土護岸，全長共372公尺，完工後兼顧河防安全、農作經濟與河川生態。