宜蘭縣一輛客運巴士班車，今天（23日）下午2點多，經過五結鄉季水路途中，游姓司機（34歲）疑似恍神，造成車輛偏離主線，撞到路旁鐵皮屋民宅，駕駛游男及車上4名乘客共5人受傷送醫，所幸傷勢無大礙，游經酒測無酒精反應，車禍原因仍待調查。

宜蘭一輛國光巴士，疑似司機恍神導致車輛撞及民宅，釀5人受傷。（翻攝畫面）

宜蘭一輛國光巴士，疑似司機恍神導致車輛撞及民宅，釀5人受傷。（翻攝畫面）

今天下午2點14分，一輛羅東往南方澳的國光客運班車，回程路途行經五結鄉季水路時，突然車輛偏移，撞上路旁鐵皮屋民宅，屋內沒人受傷，國光班車車頭受損，所幸屋內無人受傷，但波及停放屋旁的貨車、機車及路樹。消防局獲報後，將游姓司機與乘客送醫治療。

游姓司機手臂擦傷，車上4名乘客中，包括34歲與36歲的2名印尼男性移工、本國籍74歲林姓婦人、67歲劉姓婦人，均胸口疼痛，無明顯外傷，包紮後陸續離開醫院。

事發後，警方對游姓司機實施酒測，酒測值0，排除酒後肇事。國光客運羅東車站白姓站長說，有留下受傷乘客資料，會派員慰問，負起相關責任。

羅東分局呼籲，駕駛人開車時需隨時保持專注力，注意車前動態，以確保他人及自身用路安全，避免交通事故之發生。