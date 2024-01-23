楊子儀飾演唯一可傳宗接代的富家子弟。（華視提供）

米可白去年以戲劇《牛車來去》站上金鐘殿堂，奪下最佳女配角，她說參與演戲約莫8年，要在眾多演員中被看見不是一件容易的事情，能夠獲得評審肯定，是一個可以繼續前進的動力，也感謝各界對於該角色的喜愛：「蠻開心大家喜歡《牛車》的林千佳，這個角色從她開始要借腹生子後，她的心情從壓抑到最後願意選擇放下，去接受跟阿春（安心亞飾演）一起撫養小孩，這部份的精神真的很讓人感動。」

米可白（左）成功借腹產子卻因此對楊子儀（中）產生疑心。（華視提供）

此次《牛車》於「鍍金」後將再度與觀眾見面，米可白認為《牛車》很值得一看再看，裡面有不少台語諺語，甚至有移居國外的粉絲跟她說，會看《牛車》來學習一些台語的俚語、諺語。屆時播出正逢新春時節，飾演米可白老公的楊子儀提到戲裡有很多團圓飯的戲，屆時撥出會很應景，「這部戲裡面講得很重要的兩個字就是『傳承』。比如說大家會回來拜家裡的祖先、見長輩、包紅包壓歲等等，這件事情其實就是傳承。」

《牛車》再次播出，米可白提點觀眾能再次品味的部份：「像千佳對於老公會一直想要去奉獻，直到發現老公可能有一點移情別戀，但她還是選擇忍耐，最後甚至因為心痛而哭到聲嘶力竭，希望大家可以從這部戲裡面去感受到她那種無私的愛。」

楊子儀則笑談有場博文（劇中名）要回學校跟千佳依依不捨的戲，最後需要接吻，其實那時候米可白也剛確診恢復不久，加上她不太熟悉吻戲，「所以當下我們有點緊張，不過我也跟她說沒關係，待會妳先蜻蜓點水我一下，我再迎上去看現場的感覺就好，其實這個緊張感也是有點可愛啦。」

《牛車來去》由安心亞、蔡昌憲、米可白、楊子儀、楊烈、游安順主演，將於1月24日（週三）起，週一至週五晚間八點華視主頻播出。