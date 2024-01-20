113學年四技二專統測4月27及28日舉行，全國教師工會總聯合會表示，國立台灣藝術教育館將於4月27日、28日舉辦112學年全國學生創意戲劇比賽賽第32至34場比賽，技高三年級藝術群參賽學生無法兩邊兼顧，嚴重影響他們的升學及參賽權益。

全教總表示，由於全國性競賽成果也是技高學生學習歷程檔案中多元表現的一個重要項目，參賽學生賽前花了不少時間準備，期待能有好的競賽成果以放入多元表現中，然現今賽程之安排顯然逼迫高三技高學生為了參加統測，只能犧牲比賽。

全教總檢視此一比賽之整體賽程表，其舉辦日程為4月11日至4月28日，賽程期間長達18日，分別排有國小、國中、高中職各項比賽。離比賽開始仍將近有3個月期間，主辦單位如能體諒高三考生，應能予以酌情調整賽程之安排。

全教總呼籲教育部，以學生最佳利益為優先考量，協調國立台灣藝術教育館正視技高學生權益，調整原安排於4月27及4月28日之高中職賽程至其他時段，以使學生能安心參加攸關升學權益的四技二專統一入學測驗並兼顧努力準備的比賽。

教育部回應，為降低對整體比賽隊伍與期程影響，同時兼顧參加統測之學生參賽意願，國立台灣藝術教育館將儘速邀集相關學校召開協調會議，了解各校受影響情況，避免對參賽之統測學生產生影響，協助學校及學生能順利參加全國學生創意戲劇比賽。近日召開該類組學校研商會議後立即公告。