《賀瓏夜夜秀》是人氣脫口秀節目，選前曾吸引不少政壇名人參加。但該節目近日卻爆出失言爭議，大陸媒體人王志安一番諷刺身心障礙者的言論，引發綠營不滿痛批。就連民進黨新任政策會執行長王義川也開轟主持人賀瓏「一天不道歉就天天上節目噴你」。而24日民進黨立委鄭運鵬卻又登台《賀瓏夜夜秀》，讓許多網友炸鍋表示「哇還敢上啊，不愧是我大賀瓏」、「賀瓏太聰明了，選這個時候上這個片」，引發討論。

大陸媒體人王志安近日上《賀瓏夜夜秀》談論台灣選舉，他強調，台灣選舉造勢場合會給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，而是演唱會現場，甚至有「把殘疾人士推上去」、「煽情的」等話語出現，被影射的人是身障律師陳俊翰。

民進黨發言人張志豪對此痛批，節目邀請他國人士評論台灣選舉，還透過訕笑的方式，來影射台灣人士，民進黨對惡意言論予以譴責。而《賀瓏夜夜秀》製作人霍金出面致歉，往後會謹慎處理節目內容，並在各平台修剪這段影片，避免上述情況再發生。

沒想到鄭運鵬卻在24日登上了《賀瓏夜夜秀》節目，在節目中，對於他自己兒子「德德」爆紅，是否會培養他成為政二代？鄭運鵬直呼，「講真的，其實從政滿累的，不太希望說他從政，萬一哪一天他想從政，就不能掛鄭運鵬兒子，就是要用自己的名字去，爸爸不會幫他，我覺得從政是一種責任，如果能夠從政更好，但我不會希望我的家人從政」，鄭運鵬甚至更在節目中語出驚人，直呼「我從小的志向就是當脫口秀主持人」。

而許多網友看完後，紛紛留言表示「哇還敢上啊，不愧是我大賀瓏」、「賀瓏太聰明了，選這個時候上這個片，比博恩懂玩」、「最後的最後還是要炎上，不愧是賀瓏、不愧是夜夜秀」、「笑死，時機很好喔」、「賀瓏不道歉原來是在『藏招』，好狠喔」。