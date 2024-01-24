民進黨華府最重要的代言人將榮退 賴清德頒終身貢獻獎章。曾薏蘋攝

民進黨駐美代表處主任彭光理退休，民進黨今中常會，黨主席賴清德頒贈終身貢獻獎章，並稱「二十多年來彭光理成為民進黨在華府最重要的代言人」；彭光理會後以台語向記者表示，他很高興來到台灣，「台灣偷走了你的心，不讓你走」，1967年來台後，跟很多支持民主的人交流、認識，很開心接受到這個獎章。

賴清德今在中常會指出，今天有位遠從美國而來的「創黨元老級」的同志參加此次中常會，他要藉這個難得的機會，在各位常委及主管的見證下，表彰這位為台灣民主奉獻超過半個世紀的駐美代表處主任，彭光理（Michael J. Fonte)。

賴說，1967年台灣還在戒嚴及白色恐怖的社會環境下，彭光理來到台灣擔任天主教傳教士，結下與台灣一輩子的情誼與緣分。在台灣還不自由的年代裡，彭光理在台中、彰化和苗栗鄉間傳教，也同時推廣社會公義、宣揚人權。

賴清德說，很多人都知道，彭光理自年輕來台就勤奮學習台語，說得一口道地又美麗的台語，甚至比在座許多人都來得流利；用具體行動表達對台灣的愛護與疼惜，光從這點就足以印證。

賴指出，1986年本黨創黨之初，彭光理在華府與FAPA的夥伴居中穿針引線，在美國接待美麗島事件受刑人的家屬，幫忙許多創黨前輩，在台灣民主發展最關鍵的年代，成功為台灣尋求國際關注，推動台灣的民主進步。台灣民主化後，也積極為民進黨搭建與美方溝通的重要橋樑。2002年擔任民進黨華盛頓聯繫人，2013年起掌管民進黨駐美辦公室至今。

賴清德說，二十多年來彭光理成為民進黨在華府最重要的代言人，不僅讓華府的重要智庫及政策圈充分了解民進黨的立場，更讓美方行政及立法部門清楚熟悉台灣的局勢和黨的政策方針。

賴清德表示，各位都知道，美國是當前台灣最重要的國際盟友，台美關係的進展，是許多人共同努力累積的成果。彭光理在過去幾十年來，居中溝通協調，功勞甚鉅；可以說是共同創造台美關係史上最佳時刻的重要推手之一。

彭光理將在今年五月退休，賴清德說，很榮幸在他擔任主席的任內，能夠代表民進黨頒發這個重要的獎章，由衷感激彭光理畢生為台灣民主的貢獻，為民主進步黨的付出。

賴清德說，他也要在此鄭重要求Mike退休後要帶著心愛的家人時常回到台灣這個家，享受台灣的美景也順便吃最愛的滷肉飯，更重要的是，期盼Mike要把這份無私愛台灣的心意以及對台美關係的專業一棒接一棒地傳承下去。