前副總統呂秀蓮228辦「全國民間國是會議」今代表赴民進黨中央，遞函邀請準正副總統賴清德、蕭美琴與會。由代理祕書長楊懿珊代表收下，據轉述，楊表示，會儘速轉達。

前副總統呂秀蓮以號召和平為主軸，發起「民間國是會議」，選前已陸續在北、中、南部舉辦活動，預計將在今年2月28日舉辦「全國民間國是會議」活動，邀集數百位百工百業NGO組織代表，暢談新政府如何領導台灣，代表把邀請函交給代理祕書長楊懿珊。

民進黨也展現高度誠意，楊懿珊還專程接見與會代表，並在中央黨部與發起團體代表對談，針對選後台灣的未來交換意見，相談甚歡。擔任活動發言人的李登輝民主協會副秘書長黃香表示，民間有50多個團體共同發起「全國民間國是會議」，將會提出建言，分享應該把台灣帶到哪裡去，同時向與會的賴清德、蕭美琴提問，邀請他們可以共襄盛舉。

由全國50個NGOs共同舉辦的第一屆「全國民間國是會議」訂於2月28日下午13時30分在台北市新生南路的福華文教會館舉行。今由發起團體台灣和平公義社常務監事、前總統府國策顧問張貴木率團親訪民進黨中央黨部，遞送邀請賴清德總統當選人、蕭美琴副總統當選人蒞臨參加的邀請信。