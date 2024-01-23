民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天在新北萬里老家旁邊餐廳，宴請這次立委落選者，由於不少黨內人士已飛到日本遊玩；與會者轉述，賴清德用「賴桑冷笑話」說，今天大家在北海岸吃海鮮，雖然沒有到北海道，但天氣與海鮮不遑多讓，又不用提行李，希望有安慰、鼓勵、溫暖到大家。

蕭美琴則以過來人身分提到，自己也曾失敗過很多次，大家都是民進黨的驕傲，現在失敗不是沒有意義，是為以後更長遠的路。「失敗不是永遠的失敗」。

賴清德與蕭美琴中午在賴清德的萬里老家附近賴清德最喜歡的餐廳，宴請這次立委選舉失利者，席開3桌。落選立委賴坤成則打趣說，這是落選者的安慰餐，「原來落選真不少，老幹新枝通通都有」。

他還說，與會者拍了照片，現場還拉了一個群組名為「復仇者聯盟」。

餐會中，賴清德介紹北海岸海鮮等多樣餐點，賴、蕭也逐桌聽取各候選人選舉心得，也交流自身看法。

與會者轉述，賴清德、蕭美琴致詞後就與大家交流想法，場面輕鬆，賴清德也提到，民進黨推派出來的立委候選人都是非常優秀的人才，大家還是要堅持對的道路、休息再出發。

落選立委謝子涵晚間在臉書說，今天北上到萬里參加遺珠立委餐敘，謝謝賴清德與蕭美琴給大家的勉勵，同時交流了各區域的選戰小故事、未來的挑戰、以及改進的方法。