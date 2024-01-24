爭取立法院長的國民黨準立委韓國瑜今呼應民眾黨四大訴求，表示鼓勵也樂見委員踴躍提案，「我們樂於支持，共同合作修法。」民眾黨準立委黃國昌表示，韓國瑜當選立委後針對民眾黨國會改革訴求積極作出回應，他表示支持、表示肯定，是未來國會正常運作的非常好的範例。

黃國昌指出，其他的黨團提出好的主張、提出符合人民跟國家需要的修法訴求時，其他的黨不會因為一黨一派之私，更不會去計較跟誰好、跟誰不好，來決定要不要支持這樣法案，這絕對是一個正面積極的態度。

黃國昌指出，接下來就看民進黨態度，因為到目前還是搞不太清楚民進黨態度為何，民進黨團總召柯建銘不斷強調「國會改革是民進黨的DNA」，但怎麼會把國會改革看成DNA的民主進步黨，對於總統蔡英文2016年提出的國會改革訴求跳票8年，「這8年DNA是從民進黨消失了嗎？如果是的話，現在這個DNA，民進黨找回來了沒？」

黃國昌表示，對於韓國瑜提出這樣肯定回應，民眾黨表示非常歡迎，也呼籲民進黨不要再迴避問題，趕快針對民進黨國會改革主張，包括蔡英文2016年提出的訴求跳票，要不要道歉、新的國會要不要徹底檢討、徹底改善，也跟進民眾黨團的國會改革訴求，期待民進黨有更進一步正面回應。