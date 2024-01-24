2024總統立委大選落幕，民進黨嘉義縣黨部24日由評委召集人徐明勲召開評議委員會，針對黨員前省諮議員黃文峯、前太保農會總幹事黃麗貞、現任議員黃嫈珺選舉期間違紀事項審議，依黨章紀律評議裁決條例，全體評委通過黃文峯、黃麗貞開除黨籍、黃嫈珺停權3年處分，並送中央黨部中評會審查處理。

徐明勳說，民進黨受理黨員檢舉案件，對於任何違紀行為絕不寬貸，尤其黃家班歷次選戰皆有違紀事實，此次大選更不意外出面力挺國民黨總統人選，因此選後盡速召開會議討論作出處置，以鞏固黨的團結。

黃文峯、黃麗貞在這次總統大選中，力挺多年好友，國民黨總統候選人侯友宜，當時民進黨就說選後會處理，今評委會果然做出開除黨籍處分。徐明勲表示，黃文峯、黃麗貞違反紀律評議裁決條例第15條之1，公開發表支持非本黨提名候選人，兩位經查屬實，予以開除黨籍處分。另外，黃嫈珺違反第15條之4它損害本黨及本黨提名候選人形象助選或助勢行為，予以停權3年處分。

執委陳淑杏指出，許多黨員不滿選舉過程黃文峯、黃麗貞、黃嫈珺過去選舉屢次挺藍行為，這次依舊不意外挺藍營侯友宜，開除黃家班黨籍聲浪不斷，尤其2022年地方選舉因違紀被黨部開除黨籍的黃麗貞，最後在中央黨部中評會審議後只停權3年，黨員不滿結果反彈聲越來越大，希望黨中央這次收到地方黨部決議公文後，不要再重蹈覆轍，應勇敢開除黨籍，做出可以信服黨員的處置。

徐明勲說，維護黨的紀律是地方黨部對於眾多黨員交代重要的把關，對於屢次違紀的黨員評委會絕不寬貸，歷經委員會討論後，全體一致決議裁決結果。徐強調，黨員應遵守黨章黨綱及紀律規定，不容心存僥倖當牆頭草，才能團結內部對抗外部勢力，繼續爭取人民信任。