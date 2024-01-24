民進黨立院黨團23日舉行共識營，總統當選人賴清德親自到場主持會議，強調「不會親身下指導棋或操盤」。對此，前立委郭正亮披露民進黨決策機制，賴清德不要騙人了，就是以黨領政，非常明顯！

民進黨立院黨團23日舉行共識營，邀集新任立委和幕僚參與，就國會議事與黨團運作進行說明與特訓，總統當選人賴清德親自到場主持會議，他以黨主席身分在會議提及三點勉勵新科立委，同時強調「不會親身下指導棋或操盤」，顧及未來於520即將就任總統，將於國會保持中立態度。

前立委郭正亮24日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，這是立法委員的新生訓練，每次改選都會有共識營，黨主席本來就會去，賴清德是以黨主席身分去的，「我也參加過」，黨主席也有來。

「賴清德講的，表示他根本不知道決策是怎麼做的」，郭正亮認為，看得出來蔡英文完全不讓賴參與決策。

郭正亮披露，民進黨現在的運作就是周一開的「行政立法協調會」，有總統府秘書長、行政院秘書長，還有立法院三長，決策就在那裏做的。到時候總統有什麼指令，就是在那裏下達的。黨團三長就拿回去開黨團會議要求大家遵守，怎麼會沒有伸到立法院？

郭正亮直言，周一的「行政立法協調會」，就是一個決策機制，賴清德根本不知道，因為蔡英文根本不讓賴參與決策，從頭到尾都是蔡英文做決策！但賴以後就知道了，潘孟安會幫忙處理。

郭正亮強調，賴清德不要騙人了，就是以黨領政，非常明顯！只是不是在黨中央做決策，是在「行政立法協調會」做決策，因為不想讓中常委有權力，不會在中常會做關於國家的決策！