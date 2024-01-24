2024總統立委選舉落幕，有多名現任公職當選立委，根據《公職人員選舉罷免法》規定，須在3個月內完成補選，包括苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長、台東縣大武鄉長補選。據轉述，民進黨中常會中，常委認為，「步調很緊湊，要趕快提名作業」；黨主席賴清德當場指定中常委劉世芳、蔡易餘、陳茂松組成提名小組，展開補選提名作業。

這次區域立委選舉，現任苗栗市長邱鎮軍、虎尾鎮長丁學忠、大武鄉長黃建賓成功進入國會，宜蘭縣議員陳俊宇、台中市平地原住民市議員黃仁勝出，缺額達2分之1，依法均須在3個月內進行補選。

據轉述，民進黨代理秘書長楊懿珊今天在中常會黨務報告階段提及補選相關事宜，中常委們也認為，時間很趕，應該儘速展開提名作業，賴清德也火速當場點名，由劉世芳、蔡易餘、陳茂松等人組成小組，啟動補選提名作業。

此外，對於選後相關檢討，據轉述，賴清德在會中裁示，將由代理祕書長楊懿珊蒐集各方意見，擬定選後檢討方案。