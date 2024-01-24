苗栗火車站設置「客家龍神壇」，讓民眾認識𪹚龍文化七部曲。（李京昇攝）

苗栗𪹚龍文化是專屬苗栗客庄特有元宵節慶活動，苗栗市公所年年舉辦系列活動，今年苗栗𪹚龍系列活動，將從2月13日起至26日登場，因應春節到來，市公所近日在苗栗市中正路等3大路口、台鐵局苗栗站西站、河濱公園與市公所等地區，搶先亮相各式燈飾，讓民眾提感受喜氣洋洋氛圍，即日起至2月26日，每天晚間5點半亮燈至午夜12點。

𪹚龍曾入選客委會客庄十二大節慶，與「北部平溪天燈節」、「南部鹽水蜂炮」及「東部炸寒單」成為元宵節重要節慶，苗栗市公所從1998年起，開始籌辦「苗栗𪹚龍」活動，至今已邁入第26個年頭。

今年系列活動主題為「賓臨火旁龍龍王會」，結合台3線將其幻化為龍，串連沿線頭份、三灣、南庄、獅潭、頭屋、苗栗、公館、大湖、泰安、卓蘭等鄉鎮市的豐饒農產，呈現九大農會特色，藉由節慶拓展優質農產能見度。

隨著農曆春節到來，市公所以「金龍耀貓裏」為主題，從苗栗市中正路三角公園起，沿路到府東路、為公路，直到台鐵局苗栗站，以及市公所廣場、河濱公園用等地區，用各式景觀燈飾妝點街道，讓路過民眾感受滿滿年節氣息。

苗市公所客家文化課長朱立仁表示，今年也特別在台鐵局苗栗站，設置「客家龍神壇」，讓民眾認識𪹚龍文化七部曲，還有「客語互動學習區」，10個客語學習區，並用圖片強化客家意象，除帶民眾熟悉傳統文化，也鼓勵⺠眾學習客家話。

苗栗市長邱鎮軍說，𪹚龍系列活動，從2月13日起登場，「祥龍巡庄」將在卓蘭峩崙廟、大湖酒莊、頭份永貞宮、頭屋文德宮等廟埕廣場，展開祥龍祈福藝文展演。

2月18日在玉清宮廣場舉行祥龍點睛及貓裏客家龍競技；2月23日民俗踩街將從苗栗高中旁府前路出發；2月24 日苗栗市河濱公園舉辦𪹚龍之夜、2月26日在苗栗市五文昌廟舉辦化龍返天儀式。