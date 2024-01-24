民眾黨發言人陳智菡日前在政論節目表示，「行政院長的任命，沒有經過多數同意的話，未來也有可能被倒閣的。」對此，《關鍵時刻》主持人劉寶傑質疑，民眾黨才8席，誰要陪你玩這個？張禹宣也說，倒閣要要有38席立委連署，且行政院可以提出解散國會，陳智菡提出這不著邊際的議題，百思不得其解！

民眾黨發言人陳智菡22日在節目《新聞面對面》提到，現在立法院是三黨不過半，有很多東西要溝通協調的，不只是立法院長，包含未來行政院長任命，也都必須經過多數的同意。陳智菡進一步指出，「行政院長的任命，沒有經過多數同意的話，未來也有可能被倒閣的。」

《關鍵時刻》主持人劉寶傑23日在節目中表示，他從1997年跑修憲，修憲之後立法院有倒閣權，但沒人敢用，真的連最基本的憲政ABC都搞不懂！

媒體人張禹宣笑稱，倒閣有多困難？要有三分之一立委連署，三分之一就超過38席，民眾黨現在只有8席，再來要有全體立法委員二分之一以上贊成。真正不可能成案的關鍵，在於行政院可以提出解散國會！

劉寶傑質疑，民眾黨屁股還沒坐熱就要換位置，要去選雙北市；現在還沒進立法院，就要喊倒閣？即使陳水扁當年朝小野大，國民黨隨時可以倒閣，陳水扁很希望國民黨提倒閣，一倒閣陳水扁就解散國會，民進黨就有可能增加立委席次！

劉寶傑直言，「妳嘴巴講一講」，但各地方都要重新選舉，要花多少錢？不分區也要重新再來，誰要陪你玩這個？

張禹宣也說，倒閣重點前提須為多數黨，現在民眾黨只有8席，是要把國民黨當小弟？「妳以為還再出4大考題？」這不合常理！且法律案提案要15位委員，立法院一般提案也要10位委員，民眾黨都湊不出來，倒閣案還是重大案件！陳智菡提出這不著邊際的議題，百思不得其解。