大陸國家金融監督管理總局副局長肖遠企25日在國新辦新聞發佈會上表示，房地產產業鏈條長、涉及面廣，對國民經濟具有重要影響，與民眾生活息息相關，金融業責無旁貸，必須大力支持。就做好個人住房貸款金融服務方面，他表示支持各地政府和住建部門，因城施策進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策。

肖遠企更透露，近期還將重點展開4項主要工作。一是加快推進城市房地產融資協調機制落地見效；二是指導金融機構落實好經營性物業貸款管理要求；三是繼續做好個人住房貸款金融服務；四是指導和要求銀行等金融機構大力支持「平急兩用」重大基礎設施、城中村改造等三大工程建設，並且要求儘快形成實物工作量。

肖遠企表示，金融監管總局將指導金融機構用好用足現有的金融支持政策，繼續做好房地產金融服務，保持房地產信貸整體穩定，滿足合理融資需求，為維護房地產市場平穩健康發展貢獻和發揮金融力量。