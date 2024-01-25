金管會指出，春節期間各項金融機構及周邊單位將持續提供多項服務，包括電子銀行、信用卡及電子支付、ATM領鈔及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，並提供24小時客服專線。

另外，鑒於春節前及春節期間資金及支付等需求量較大，各金融機構應確保臨櫃及各種線上金融服務交易量增加時，相關系統能有充分資源足以確保交易順暢，辦理跨行支付業務的金融機構應事先提存足夠跨行業務基金，以避免發生因業務基金餘額不足而交易失敗狀況。

其次，各金融機構資安長於連假前督導確認各資安監控設備有效性，以確保發生系統異常時可及時告警，並確認系統相關人員溝通管道暢通，以利緊急聯繫應處。同時，各金融機構應於事前、事中及事後強化相關資安防護措施，避免駭客攻擊事件。

金管會指出，若有網攻情資等，金融機構應即通報予F-ISAC，以第一時間掌握正確情資，分享給其他金融機構，以發揮資安聯防功能。另要求金融業者於連假結束前進行系統測試，以及連假結束後首個營業日提前到班，以確保上班日各項系統服務均正常運作。

再者，各金融機構應保持客戶服務管道暢通，加強宣導應提高防詐騙意識，妥善保管帳戶資料，要求各金融機構網銀及行動銀行的申請約定轉入帳戶頁面應加註防詐警語，並要求金融機構強化異常帳戶監控、落實執行臨櫃關懷提問，以及早發現詐騙案件並提升攔阻成效。

最後，為利對重大事件進行即時聯繫及處理，金管會已成立應變小組，持續蒐集國內外輿情並因應情勢，及時決策暨採取相關監理措施，並與各金融機構建立聯繫機制。同時，也要求金融機構應落實緊急應變機制及相關通報程序，並視連假需求妥適規畫應變及客服人力。

金管會也提醒民眾在春節期間，除應因應春節期間資金需求事先做好各項財務規畫外，並應提高防範詐騙警覺。金管會將持續督導金融機構於連假期間持續提供各項金融服務，並積極落實各項防詐措施，力求「金融服務不打烊，提高警覺不受騙，民眾安心過好年」。