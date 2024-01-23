華南銀行代發統一發票獎金，卻因為設定多「兩個0」而多發中獎獎金。這個疏失不但造成逾3.5萬筆異常入帳，最終影響142人的權益，還暴露出華南銀行內控3大疏失，才會遭罰400萬，成為首宗統一發票給獎疏失遭金管會裁罰案例。

據《ETtoday新聞雲》報導，整起事件的起因來自於華南銀行「台外幣代收付系統」改版。但系統轉換前，華南銀行雖發現誤用財金公司其他來源檔格式，但之後卻未依內規進行平行測試或整體性演練，就直接上線，改版後也無人監看系統狀況。

經金管會調查，發現該行的系統改版並未通知客服因應，導致系統異常事件發生時，客服部門接獲客戶投訴沒有得到即時回應，而事發後逾13小時才開始發送簡訊通知客戶，都不利於客戶掌握自身權益受影響的的情況。

金管會官員指出，華南銀行也沒有在第一時間通報金管會，直到異常事件發生的隔天，也就是6月7日接到銀行局電話通知以後，才在晚上9點通報重大偶發事件，並沒有針對系統異常事件的影響程度落實執行重大偶發事件的通報程序，相當不合理。

華南銀行母公司華南金控23日晚間發出重大訊息，坦承出包狀況，並強調，華南商業銀行已就相關機制進行改善，強化管理規範，及落實執行，對公司營運並無影響。