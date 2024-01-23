知名健身品牌「TRYALL」出包！食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，該公司自中國大陸進口搖搖杯，經食藥署溶出試驗不合格，瓶蓋的小蓋子蒸發殘渣1337ppm，超標43.5倍，該批2000個產品依規定退運或銷毀。

食藥署23日公布19項邊境查驗不合格產品，包括日本草莓、韓國葡萄、中國大陸奇異果、美國月桂葉、法國進口大溪地香草籽醬、新加坡進口玫瑰風味糖漿等。

饌元股份有限公司自中國大陸進口的「搖搖杯」，共2000個、重量320公斤，產品的瓶蓋小蓋子以正庚烷25℃、60分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值為1337ppm，超過30ppm的法規值，相當於超標43.5倍。

食藥署副署長林金富說明，常見的溶出試驗殘渣測值違規情形，落在150到200ppm左右，相較之下，該產品超標情形偏高，由於該產品會和食品接觸，可能有物質溶出而污染食品的風險；這是該進口業者、該產品近6個月首度違規。

另有2批中國大陸進口奇異果，在邊境檢出農藥殘留不合格。林金富說明，錦龍國際有限公司進口1萬9512公斤，檢出的農藥待克利殘留0.02ppm；樂利蔬果有限公司進口1萬1760公斤，檢出農藥百克敏0.09ppm。兩種農藥皆為不得檢出，以定量極限0.01ppm為法規值，針對這兩家業者，都調整為加強抽批20％到50％。