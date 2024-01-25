紅海危機持續升溫，根據英國《金融時報》報導，美國官員已提出要求，希望中國能呼籲伊朗約束與其結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthis），但至今仍未看到北京協助的跡象。

《金融時報》24日報導，過去3個月以來，美國官員不斷向北京高層提出請求，要他們警告伊朗，切勿藉機煽動中東緊張局勢。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）及副手范納（Jon Finer）本月在華府與中共中央對外聯絡部部長劉建超會談時，曾討論過這個議題；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國對口接觸時也曾提起。

不過，美方並未看到中國向伊朗施壓的明顯跡象。北京當局僅在上周發布一則措辭溫和的聲明，呼籲「相關團體」確保船隻能安全通行紅海。

同樣地，在英美聯軍向葉門叛軍陣地發動攻擊後，中國外交部呼籲有關團體「應避免火上澆油」，強調聯合國安理會「從未授權任何國家對葉門動武」。

一名美方官員表示，美國將持續與北京政府商討伊朗及葉門叛軍問題，但不期待中方的態度會有所改變。

前美國中情局中國分析師、現任喬治城大學（Georgetown University）學者韋德寧（Dennis Wilder）指出，中國努力討好包括伊朗在內的中東國家，以獲取經濟和地緣政治利益，但北京「不願運用它對伊斯蘭國家的有限影響力，因為它認為這樣做只對美國有利，對中國沒有好處。」

自去年10月下旬起，葉門「青年運動」叛軍以聲援巴勒斯坦為由，不斷攻擊往來紅海商船，一開始打擊與以色列有關船隻，1月12日英美向葉門叛軍陣地發動空襲後，與英美有關的商船也遭到攻擊。