中國大陸駐英國大使館網站當地時間23日消息，使館發言人就英方關於中國大陸參加聯合國人權理事會國別人權審議的錯誤言論答記者問，強調英方關於涉疆、涉藏、涉港等問題的所謂「關切」都是老調重彈。怒斥英方應多拿鏡子照照自己，切實改善自身人權狀況，收起偽善和雙標的拙劣把戲，停止將人權問題政治化。

中駐英使館稱，有記者提問：在中國大陸參加聯合國人權理事會國別人權審議期間，英國繼續就涉疆、涉藏、涉港等問題上妄評中國大陸，請問使館有何評論？

使館發言人回應：針對英方1月23日在中國大陸參加聯合國人權理事會國別人權審議期間有關錯誤言論，中方與會代表團已現場作了全面回應，對英方誣衊抹黑言論予以嚴正批駁。

發言人表示，英方關於涉疆、涉藏、涉港等問題的所謂「關切」都是老調重彈，完全不符合事實甚至顛倒黑白，充滿意識形態偏見，中方已多次就相關問題作出回應。

發言人強調，中國大陸人權狀況怎麼樣，中國大陸人民最有發言權。中國大陸政府高度重視促進和保護人權，堅持以人民為中心的人權理念，成功走出一條符合中國大陸國情的人權發展道路，取得了舉世矚目的人權成就。中國大陸人權狀況正處於歷史最好時期，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。

發言人反譏，英國自己的人權記錄並不光彩，不僅國內大量存在侵犯人權的現象，在國際上也是劣跡斑斑，世人早有公論。英方應多拿鏡子照照自己，切實改善自身人權狀況，收起偽善和雙標的拙劣把戲，停止將人權問題政治化。