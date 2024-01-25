正在全力搶救自家股市的中國大陸，24日宣布下調銀行存款準備率，藉此可釋出1兆人民幣左右，約1,396.4億美元的資金，希望能拉抬陸股與港股。不過，金融專家認為，重拾信心不容易，因為今年會有更多利空。

英國資產管理業者Abrdn直言，很難解釋陸股情況，市值已經相當低，只有在投資信心恢復時，國際資本才會回頭。但是，這需要北京政府進行系統性改革，而不是只是祭出單一政策。

路透社統計，大陸有標竿意義的滬深300指數，目前較2021年2月高峰期重挫47%。過去12個月，香港恆生指數跌26%，滬深300指數跌22%，上證綜合指數跌15%。不過相同期間，日本日經指數漲24%，美國標普500也漲27%。

港交所指出，目前處於15個月低點的香港股市，受到全球地緣政治風險升高，以及中美緊張情勢加劇所影響。證券自營商以及對沖基金最近開始轉移焦點，新資金已有流入港股的趨勢。

瑞銀認為，投資人一直在尋找陸股以外的替代股市，印度就成為重要的考量地區之一。印度若想進級到更高層次，還是有相當大的努力空間，例如基礎建設等，但人口紅利現在要比大陸好。今年底的美國總統大選，應該也會給大陸帶來更大的壓力。