超惡劣！大陸吉林省長春市一名周姓男子，去年因為試圖輕生，但卻沒勇氣，竟然一怒之下拿著磚頭，多次從高樓處下丟，未料砸中一名28歲婁姓女子造成當場爆頭，送醫後宣告不治，周男被捕後，要求法官判他死刑。長春中級人民法院審理後，一審判如他願判死。

根據《人民日報》報導，長春市檢察院起訴，周男因不能自食其力，產生厭世、仇視社會情緒，遂預謀採取從高層建築物上多次投擲磚頭等物品的方式，以戕害地面不特定人員生命；2023年6月22日晚間，從32樓先後向地面人群投擲8塊磚頭。

當時剛好一名28歲婁姓行經下方，慘遭拋下的磚頭砸中頭部，當場爆頭昏厥，經送醫搶救宣告不治。周男供稱，自己當時想死，但卻沒勇氣跳樓，所以只好丟磚頭砸人洩憤，並要求法官判他死刑。

長春市檢察院調查，周男案發前，曾於2023年6月17日朝窗外倒2桶桶裝水、3罐未開封可樂，造成2名路人受傷。

周男經過精神鑑定，確認涉案時無精神病，屬完全刑事責任能力。據了解，周男到案後曾供稱，「想死不敢跳樓，丟磚頭砸死人，希望可以被判死刑。」長春中級人民法院審理後，一審判周男死刑。