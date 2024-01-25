《賀瓏夜夜秀》先前請到前大陸媒體人王志安現身，分享這陣子對台灣總統大選的觀察，他提到造勢文化很有趣，像開演唱會，「把殘疾人推上去煽情的」，引來兩極評論，對此，王志安昨在推特舉行投票問答，問網友到底是誰不夠尊重身障人士？截自今上午10時，69.9%的人認為是民進黨，30.7%的人認為是王局（即為王志安），共有49207人投票，答案令人意外。

王志安先前遭大陸當局封殺，到了台灣後由於文化、語言相近，讓王志安一度喊出：「台灣就是我們的第二故鄉」，昨陸委會指出，認為王志安持觀光簽證入境，必須依照不得在台非法工作的法條，王志安明顯犯法，移民署也開罰，將依法廢證並管制入境5年。對此，王志安昨暗諷表示：「確實是鄉愁，剛開始去感覺想第二故鄉，似曾相識。現如今看起來就是第一故鄉，一模一樣。」

王志安發起投票。（圖／翻攝自推特）

聽聞《夜夜秀》被廣告商撤資，今上午王志安表示：「說句心裡話，我對賀瓏秀節目組還挺有歉意的，因為我的言論給他們帶來這麼大的麻煩。從昨天開始好多廣告商都在撤資，這對於一個靠廣告生存的節目來講，壓力是非常巨大的。很多人還不依不饒，說道歉就夠了？還在不停的號召廠商停止給他們的業配。」

最後王志安說：「脫口秀在大陸和台灣生存都不易，在大陸，一個『作風優良，敢打硬仗』，藝人就消失了。在台灣呢，眼看這節目從個博恩秀變成了賀瓏秀，下一步會不會變成美德秀？我其實沒什麼大所謂，一走了之。但希望賀瓏秀節目組，能撐過這一關。不只是為了節目組，也為了整個華人社會的言論自由」，更表示雖然他被當局針對，但不會因此改變他對台灣人的印象，「通的台灣人明辨是非，善良好客，這是台灣最重要的資產。正如我去烏克蘭的感受，台灣的三流政客，配不上這裡的人民。」