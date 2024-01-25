民進黨總統當選人賴清德23日在新北市萬里宴請立委落選人吃飯，受邀的台東縣立委落選人賴坤成順路到賴清德的老家外開直播參觀，更直接說出「來到傳說中的賴皮寮」，引發親綠網友開嗆。退役中將帥化民強調，特地選在選前被打得很痛的賴皮寮請客，表現出賴清德執拗的個性。但兵書有云「主不可怒而興師，將不可慍而致戰」，我國最高的三軍統帥面臨未來兩岸的嚴峻形勢，這種個性將來會惹出什麼事情不可預測。

「這不是勵志，這是賴清德執拗的個性的一種表現！」帥化民24日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，「你們拿賴皮寮罵我對不對？那我選上了！」台北你要請人吃飯？上百家的高檔飯店，還有你自己的官舍，都可以請。為什麼請在這邊？就是你們在哪裡罵我，我就在這邊來請客！

帥化民直言，照理講，這個已經是你負面的東西，你不提也就算了，但他故意提，就是這個領袖的個性，是一個執拗的個性。第二個，難道今年是龍年，他穿上龍袍，請你們來「龍穴」沾沾龍氣，四年後你們也可以混上一官半職？這些東西只是替那些風水先生造就了很多生意。以後勝選的每個人都要會去看看自己的祖墳怎麼樣？「這個已經是不符合民主時代科學的東西了嘛！」

「這個東西問題不大？問題就是凸顯了你賴清德的個性，我覺得他是故意的！」帥化民強調，照理講，選前賴皮寮打得他多痛苦啊？全國的老百姓把那天當成旅遊的打卡重點，這不是一件好事，又沒有繳稅，又是違章建築，而且你當年沒有為礦工說過話！還拿這個來哽咽幾次，這個戲已經做爛了，但是為什麼？「怎麼樣，我就是在這邊選上了，這個意味太強烈了。」

帥化民指出，「我不擔心別的，我站在國家安全的角度來講，我很怕一個三軍統帥，是這麼一個個性！」兵書上講了：主不可怒而興師，當國家的主人，不可以一生氣就發動戰爭；將不可慍而致戰，將領不能收到羞辱以後，不該出去打的，該守城的，他要衝出去，結果全軍覆沒！「我擔心我們國家最高的三軍統帥面臨未來兩岸的嚴峻形勢，你的一言一行一舉一動，美國、中國大陸看在眼裡，到時候惹出什麼事情不可預測！」