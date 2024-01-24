美核航母羅斯福號上周末加入第七艦隊，這是繼卡爾文森號與雷根號之後，第三支美軍部屬在西太平洋的航母打擊群。退役中將帥化民表示，美國3艘航母出動亞太，代表東北亞、南海的問題很嚴重。

針對美國3艘航母奔亞太，帥化民24日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，美3艘航母中有一艘將來可能是要換班，目前是3艘出動。因為東北亞情勢蠻緊張的。美國11艘航母有三分之一要在船塢裡面休息、維修，三分之一則是在訓練途中，三分之一要在海外有問題的地方部署。

帥化民接著表示，很顯然，美國現在把在訓練的航母全部調出來了，3艘中，將來有一艘要回去，因為航母服役不超過6個月，不然官兵也受不了。美國3艘航母出動，代表南海、東北亞問題很嚴重。

帥化民指出，因為北韓不斷射導彈、核彈，還發展核子魚雷，威脅很大。日本所有面向韓國的港口，都有可能瞬間被消滅，北韓領導人金正恩常做出乎意料之外的事，而且他是絕對獨裁，國內沒有制衡他的力量，他今天要打就可以打。