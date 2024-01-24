新竹市政府近日以文化美學導入設計，改造老舊攤位，整體煥然一新。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

具有百年歷史的新竹市東門市場，近年活化後成為文青聚集的熱門景點，新竹市政府近日以文化美學導入設計，於市場內新增3處復古時髦的霓虹招牌，也改造5個老舊攤位，將新舊時代風情融合，吸引不少民眾前來拍照。

東門市場1977年改建後，至今已逾45年，歷經轉型逐步成為竹市最知名的美食聚集地，形成白天早市、晚上美食宵夜的營業型態。新竹市長高虹安指出，經濟部與竹市府攜手辦理美學導入計畫，於東門市場內新增3處充滿復古風情的霓虹招牌，改造市場入口處的5個老舊攤位，也彩繪更新電梯牆面，並設計市場的專屬識別標誌，讓東門市場更添時髦。

市府指出，東門市場是新竹市夜生活的代表，菜市場與夜間攤位共存的獨特風情更吸引許多觀光客前往，而此次美學導入計畫改善多處陳舊設施，包含市場內的老舊招牌、公共空間及入口處的破損攤位等，運用專業設計保留復古，並藉由新舊時代風情交融讓東門市場越夜越美麗。

市府產發處指出，這次經濟部投入補助5個老舊攤位，選擇以早市攤商投入改造，希望可作為其它攤位的模範，進一步帶動連鎖效應，藉由政府、攤商的共同努力，讓市場環境更好，吸引更多顧客消費。

產發處補充，東門市場除了保留市場功能外，也維繫著市民情感與記憶，透過各項市場基礎設施改善及活化政策，目前市場公共設施及環境改善工程正在進行中，今年也將陸續辦理市場公廁改善工程、3樓空間的改善計畫等，市府團隊爭取各項計畫、創新措施，讓有百年歷史的東門市場展現新舊融合面貌。