國民黨不分區立委當選人韓國瑜搭檔江啟臣，共組「韓江配」，將角逐立法院正副院長。針對這次立法院長選舉，曾斷言會贏得高雄市長大選的占星專家李靜唯表示，韓國瑜勢在必得，而最重要的是國民黨必須團結一心，相信「即便半路殺出程咬金，也不至於撼動他的高人氣」。

李靜唯日前在臉書貼文表示，2019年，她就核定過韓國瑜的「印占紫微鐵版」三合一，當時曾斷言會贏得高雄市長大選。經歷罷免後的韓國瑜確實不一樣了，多了一份歲月沉澱的氣度。韓2023流年走「吊人」，意味著要懂得犧牲小我成全大局。2024走「死神」，他卻是少數可以在「死神」陰影下大破大立的政治人物。

李靜唯點出，塔羅密碼「死神」，其實只是一個壽終正寢的概念，也就是徹底結束一個行之有年的因果模式，當然在斷捨離之前勢必十分糾結，不過只要能夠放下並學會轉念，或許也是另一個新的契機。也就是如果不懂得置之死地而後生，又如何迎來柳暗花明又一村。

李靜唯指出，已經沉澱3年多的韓國瑜，吠陀占星也顯示他從2023年11月又開始活躍起來。接下來的立法院長選舉，他勢在必得，而最重要的是國民黨必須團結一心，相信即便半路殺出程咬金，也不至於撼動他的高人氣。而從韓國瑜的吠陀星盤來看，他事業真正的高峰，短期將會從2024年4月一直走到2030年。