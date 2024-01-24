高市議長康裕成表示，感謝各黨團、各委員會召集人不再堅持己見，彼此釋出善意，大家各退一步，繼續監督高市府、審議預算。（柯宗緯攝）

高市議會為委員會改選一事藍綠鬧翻，臨時會開7天流會11次，今（24）日市長陳其邁喊話，希望議會和諧，盡速有共識，尋找出解決方案，讓預算審查加快腳步。今下午3個黨團協商，最終達成共識，將於2月1日重新改選各委員會，今起將「順利」開會續審預算，3黨團也決議將這段期間所領的出席費全數捐出給弱勢團體。

高市議會17日成立各種委員會，國民黨黨團以黃捷、李柏毅將就任立委為由，建議延期或調整委員會人數，卻不被採納，怒嗆議長康裕成鴨霸強行要改選，最終藍營及無黨黨團憤而離席放棄選擇各委員會，康裕成則拍板由議事人員抽籤補足各委員會缺額，事後藍營連日來在臨時會提出清點人數，現場出席議員未過半，最終都流會，截至今早已11度流會。

今天下午近3時，國民黨、民進黨、無黨團結聯盟3個黨團協商1個多小時，最終達成共識，共同為了市政未來進行及議員行使職權，互相釋出善意；針對委員會改選爭議，待預算審查完畢，將於2月1日下午3時重新改選各委員會；各黨團未來同樣本於善意及為市政共同努力之方向，繼續努力，自即時起正常開會。

康裕成表示，感謝各黨團、各委員會召集人不再堅持己見，彼此釋出善意，大家各退一步，繼續監督高市府、審議預算。此外，3黨團也承諾將把這段時間流會，但有領到的出席費全數捐給弱勢、慈善等團體。