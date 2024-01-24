高雄1名許姓男子前年6月拒絕酒測被裁罰18萬元，還被吊銷駕照，許男收到罰單後卻不願繳錢，案件被移送行政執行署，日前派員查封他位在高雄鬧區的透天厝，許男才火速出面表達願意繳錢。

據了解，該名許姓男子於前年6月6日因拒絕酒測被裁罰18萬元，並吊銷駕駛執照，因逾期未繳移送法務部行政執行署高雄分署執行，高雄分署多次催繳他又置之不理，今年1月3日將他位於苓雅區的透天厝查封後，他才出面表達繳納意願，並懇求勿拍賣房子，高雄分署考量經濟狀況並勸誡勿再酒駕後，同意他分期繳納，暫緩房子的拍賣程序。

另外，高雄分署與高雄區監理所、高雄市區監理所、高雄市政府交通局及高雄市稅捐稽徵處共同簽訂合作意向書，針對牌照已被註銷仍違規上路的車輛及欠繳交通違規罰鍰的大戶，透過科技執法的方式進行跨機關合作。

於16日已透過「高雄地區欠繳大戶車輛查扣聯合通報系統」成功鎖定一位廖姓車主的車輛，成功地拔除已被註銷車牌，並查封車輛，這名車主累計多達244筆交通罰鍰及多筆稅費，總滯欠金額逾11萬元，高雄分署已通知車主出面處理，若不出面繳款，將會定期拍賣車輛。

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