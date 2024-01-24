喜劇演員賀瓏主持的《賀瓏夜夜秀》頗有人氣，日前邀大陸《央視》前調查記者王志安當嘉賓，沒想到言談間訕笑身障者，疑似影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，當下賀瓏和助理Albee更是附和大笑，節目播出後慘遭網友炎上圍剿。民眾黨主席柯文哲表示，把他人身體的缺憾變成節目訕笑的橋段，當然需要檢討。對候選人可以有不同偏好，但對每個人的尊重是不能忽略的，希望能營造更友善的社會環境，與大家共勉。

「在邁向民主的路上，我們應盡力使每個人都能平等參與、促進共融。」柯文哲今(24日)在臉書發文表示，前央視記者王志安，本次來台灣做了許多2024大選報導。各界來到台灣做選舉觀察；評論是好事，但政治評論若出現嘲笑身心障礙者候選人是非常不妥的行為。

柯文哲直言，身心障礙者和所有公民一樣，有參政權、選舉權，也需要有了解他們生活狀況的人，為其代言、發聲，脫口秀固然有票房考量，但是面對弱勢的一方應該展現更多的同理與溫暖。民主進步黨提名的不分區立委候選人陳俊翰律師，是一位勇敢突破身體限制的「非常律師」，相信這也是民進黨提名他的理由。若只是簡化為「推上去煽情」的秀，把他人身體的缺憾變成節目訕笑的橋段，當然需要檢討。

柯文哲強調，「我們有不同的黨派立場，對於各項公共議題，對候選人可以有不同的偏好，但對於每個「人」的尊重，是不能忽略的。這一點，我自己也時時提醒自己，希望營造更友善的社會環境，也與大家共勉。」

柯文哲說，在邁向民主的路上，我們應盡力使每個人都能平等參與 、 促進共融 。