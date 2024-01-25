野村資產管理無限制固定收益團隊主管，同時也是野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金經理人賀昱誠(Richard Hodges)表示，投資人應該多聆聽央行官員對於利率政策的看法，特別是聯準會的評論，聯準會已確認，預計在2024年降息75個基點(三碼)，他們尚未具體說明降息時間，但重申在降息開始前利率將維持在高檔一段時間，這符合我們認為降息將在2024年中左右開始的觀點。

賀昱誠指出，近三個月以來債券市場強勁上漲，已經將未來聯準會降息5-6碼的幅度反映在內，市場已有點過度反應降息預期，可能會開始感到失望。因此，在2024年初，投資團隊大幅增加了CDS為基礎的的避險部位，這種短期謹慎態度不會影響對於中期債市的樂觀看法。投資團隊預期美國經濟將繼續降溫，使聯準會有空間在2024年的中後期降息，並將帶動債券殖利率降低，惟因債市已反應了大多數今年降息的幅度，預期後續殖利率下降的走勢會較為波折，投資人需要靈活應變。

至於野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金目前的投資布局，佔比最大的是金融債，目前約47%，持有違約風險較低的歐洲銀行債券，不過其美元對沖的殖利率為中~高的個位數。另外還有歐洲銀行的AT1或CoCo債券，除了極具吸引力的殖利率，還有資本增值的機會。佔比第二高(20%)的是新興市場債券，部分新興國家央行因應通膨降低已率先降息，目前持有的國家包括巴西、墨西哥和南非的當地貨幣債券。

除了前面提到因應短線過度反應降息所採取的避險部位(約7%)，基金目前亦持有9%的非投資等級債券以及10%的可轉換債券。賀昱誠指出，目前在非投資等級債券的投資比重不高且為防禦導向，但團隊並不是不看好非投資等級債，但未來相對疲軟的經濟數據可能會影響投資信心，特別是偏向週期性的產業。至於可轉換債券，偏好美國及亞洲且以藍籌企業為主，看好其兼具下檔保護與資本增值的潛力。