這家全球第2大記憶體晶片製造商，去年第4季營業利益為3,460億韓元，約2.59億美元，大大優於會賠1,699億韓元的預期。同樣在上季，營益率有3%，營收大幅增至11.3兆韓元，超出最高預測值，不過最後還是淨損1.3兆韓元，但賠錢金額漸漸在縮小。

靠著技術高人一等的人工智慧AI高頻寬記憶體（HBM）晶片，SK海力士已於去年12月躍身為市值第2大的韓企。同時，NVIDIA的AI晶片也大量採用SK海力士的記憶體。

市場寄望生成式人工智慧AI，能拉升伺服器需求量，而在伺服器又需要更多下一代DARM，也就是DDR5規格商品，SK海力士能真正受益。事實上，早在去年第3季，SK海力士已取代三星成為伺服器DRAM的龍頭。

里昂證券表示，在過去5季以來，SK海力士的營業利益數字，上季首次轉正。同時，SK海力士也是記憶體業者中，第1家本業開始有盈餘的。很明顯看出，背後功臣是HBM商品，以及愈來愈穩的記憶體平均售價。

產業高層已預估，半導體可望從2024年開始逐步復甦，因為人工智慧AI加速發展，以及更多利用新晶片技術的服務會陸續出現。其它晶片製造業者也感到樂觀，像是台積電上周預測，今年營收有機會再大幅成長，上季訂單大增超過3倍的荷蘭ASML，股票收盤價24日創下新高等。

SK海力士表示，將在2024年增加公司的資本支出，同時也會盡量減少破壞市場的供需平衡。另外，會持續大量生產AI記憶體產品HBM3E，以及把重心放在HBM等高端記憶體產品。

根據SK海力士統計數據，去年第4季HBM3產品的銷售量暴增5倍以上，DDR5晶片也大增超過4倍。SK海力士預估，DRAM以及NAND商品在今年的需求成長將可達16%，好一點的話甚至上看19%，與外界預估差不多一樣好。

SK海力士DRAM業務，在連兩季虧損後，在去年第3季重新獲利，平均售價也開始上漲，顯示晶片價格在減產後逐漸趨穩。元大證券韓國分公司認為，SK海力士亮眼的財報簡直是出人意料之外，不僅說明AI需求反彈，也代表智慧手機與個人電腦市場的復甦。