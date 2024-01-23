匯銀分析，今年1月以來美元轉強，亞幣全數成為外資提款機，台韓兩幣別都大舉走貶，且目前新台幣仍貶輸韓元，台韓REER在1月恐難出現「黃金交叉」。

據中央銀行統計的12月主要貨幣變動，以盤中價來看，美元指數單月續跌2％，非美幣別全面反彈，尤其日圓強升3.96％，其餘包括瑞郎、澳幣、加幣、星幣、歐元、人民幣、英鎊全面升值，而新台幣也升1.64％，韓元則小貶0.49％。

反映在BIS統計的REER，對一籃子貨幣，新台幣REER小幅上揚，加上韓元逆勢走弱，韓元REER反而是下降，一來一往之下，使台韓REER差距從11月0.26大幅擴大為1.93，並創近11月以來最接近的一個月。

BIS統計的REER為估算一國貨幣對一籃子貨幣的匯率變動指數，變動來自於匯率升貶與所對應的一籃子貨幣漲跌，及物價變動因素相關，上揚對出口占GDP比重愈高的國家愈不利，即REER愈低、出口報價愈具競爭力。

據BIS統計，新台幣REER自從2021年5月與韓元REER「死亡交叉」，至今已連32個月高於韓元REER，若以目前台韓匯率，1月新台幣仍貶輸韓元，若趨勢未扭轉，至今年4月將創下連續整整三年都新台幣REER均高於韓元，為史上第二長期間。

匯銀主管表示，新台幣開年以來趨於貶值，但還是貶不夠兇，且1月下旬結束貶勢後，匯價近期又拉出一波連四紅，隨外資逐步回頭，升值速度頗快，連央行也不得不在盤中積極干預，對整體市場帶來引導效果，後續若資金行情延續，新台幣可說是欲弱不易，台韓REER差距難以反轉。