藍子庭推出全新單曲《愛情兇手》。（凱渥提供）

藍子庭推出全新單曲《愛情兇手》。（凱渥提供）

凱渥旗下饒舌新星歌手藍子庭推出全新單曲《愛情兇手》，MV使用了AI技術來製作，是一次創新的嘗試，由種子音樂創作部與台灣夢幻學院的AI實驗室共同製作，藍子庭與公司製作同事討論交流很多想法與意見，其中一些場景是透過實際拍攝轉換而成，精心製作了一個多月。

MV一開始藍子庭穿著布偶裝現身，象徵著他在感情中的傀儡角色。他感性地說：「一方面是可以表示我不想再當傀儡，另一方面我有點想呈現毛怪那是一個感情裡代表性的定情物件，隨著把這身裝扮脫掉，也意味著不再去在意任何的有關於前任的點滴。」

這次使用AI製作，MV切換到過往兩人一起吃麵的餐廳場景，他在餐廳中四處尋找回憶，回想起兩人曾經的甜蜜時光，這些場景通過AI技術加工，呈現出夢幻般的效果。他提到「讓AI去自由發揮，也創造出自己沒想到但卻非常有張力的畫面！很期待未來還能夠用AI去創造出什麼樣子，而且這首歌曲中AI的我好帥。」布偶裝和AI技術的相互運用，將藍子庭在感情中的傀儡角色和他對過去的回憶進行了巧妙的結合。

歌曲的曲風屬於UK Garage，藍子庭的創作靈感源自於他過去一段經歷，並結合一些想像與揣摩，僅花了約兩天時間譜寫出，藍子庭表示：「這首歌主要傳達有很多事情跟大家表面上看到或是聽說的可能不一樣，像是情人分手後常會聽到一些關於誰做了什麼事情的傳言，有可能只是憑空捏造帶風向的內容，也想透過這首歌曲告訴大家在談戀愛的時候，雖然為對方著迷，但也要保護好自己。」