樂金顯示指出，雖然整體大環境不理想，2024年市場波動仍舊，但會強化OLED產品競爭力。去年第4季，智慧手機用的小尺寸OLED顯示器需求增加。同時，在這傳統旺季期間，電視和筆記型電腦的中大型螢幕需求也見成長。

這家蘋果供應業者公布在去年10到12月的營業利益為1,320億韓元，約9,867萬美元，2022年同期則是虧損8,760億韓元。24日的財報結果跟LG Display元月初搶先公布的獲利預估數字1,320億韓元，基本上是一樣的。

分析師預估，LG Display在今年第1季的獲利能力，可能會受到季節性需求偏弱的影響。不過，因為電子產品需求整體已見改善，2024全年的獲利應不會像去年虧損2.5兆韓元那樣慘。

樂金顯示正為2月開始販售的蘋果穿戴電子新產品Vision Pro，提供所需之螢幕。另外，市場預估靠著今年增產三星電子的電視LCD，這家韓國面板大廠的供給量也會大增。

分析師表示，因為之前的庫存差不多已消化完畢，加上需求有變好，大小尺寸的OLED面板出貨量，預估也會有所改善。根據LG Display最新財報，上季營收年增1%，達7.4兆韓元。