韓國政府表示，由於工作天數減少，當地元月前20天出口金額年減1%，達333億美元，2023年同期則為336億美元。同時，進口金額更是比去年同期大減18.2%至359億美元，故貿易逆差擴大至26億美元。若出口按產業來看，晶片大增19.7%，達52.9億美元，汽車僅小增2.6%，為34.7億美元。

根據韓國官方22日數據，2023年當地集團的員工數量首次超過300萬，平均來說，每100位韓國上班族當中，就有11人是在集團內工作的。其中，三星電子擁有超過12萬名員工最多，排名第2的現代汽車有7萬多，其它像是起亞、LG電子以及SK海力士，分別有至少3萬名員工。

這些大集團下跌居多，三星漲0.54%，SK海力士漲0.92%，現代汽車跌0.88%，起亞跌0.46%，LG電子也跌0.65%。韓元兌換一美元在1338.9價位附近，韓元為微升0.1元，可謂收平。