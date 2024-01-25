瀚亞投信表示，印度長線多頭行情仍持續當中，假設投資人於過去20年採取定期定額方式介入印度Sensex總報酬指數，各年期均為正報酬，而印度消費復甦、人口紅利行情才剛開始，不論是要累積教育金、長期投資金，或是追求分散配置的投資人，都適合定期定額進入印度股票市場，跟上印度的長線行情。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，今年印度將舉行大選，備受投資人關注，同時印度從去年開始就重拾外資青睞，強勁的資金流入下，持續創新高，尤其今年更在全球不確定性降溫之際，指數多頭態勢延續，除了選舉利多因素帶動之外，與印度高速成長的經濟環境也是一大關鍵動能。

從資金面來看，印度市場向來由內資主導，隨著印股晉升至全球第五大，除被動型資金外，全球主動型基金買入印度的比重仍偏低，預期未來所帶來的資金行情可期。此外，2024年降息題材，預料也將吸引外資回流。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，除了受惠於中美貿易戰爭影響外，印度政府也推行多項利多，扶植企業與整體經濟成長。在基本面上有基礎建設、人口紅利、印度製造與數位化政策等組成的「三利多」，例如：全國單一窗口系統（NSWS），加速投資流程，鼓勵國內外投資，以及推出生產激勵計畫（PLI），補助涵蓋14個領域，預算超過1700億盧比，預期將帶動3.35萬億盧比的產值增量，其次，在勞工改革方面，以4部新法取代29部勞動法，在各個面向也從成長期，逐漸轉為成熟型，對於長線投資者來說絕對是一大好消息。