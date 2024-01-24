印度超越香港成為全球第四大股市，日本、印度因資金源源不絕流入、股市不斷創新高，但深圳、上海、香港股市頻創新低。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，深滬港股市資金不斷流出，印證巴菲特的話「在有魚的地方釣魚」，股市有經濟櫉窗效應，也預告接下來大陸、香港的經濟窘態。

謝金河在臉書以「深滬港股市寒氣逼人」為題發文，指出這一波寒流來襲，陽明山、太平山等地都出現下雪的景象！而在資本市場，由美國帶動的科技創新仍在奔馳的賽道上，輝達股價跑到603.3美元，市值直逼1.5兆美元，道瓊指數站上38109點，Nasdaq100急行軍到17450點，費城半導體指數衝4439點歷史高點，日本、印度股市不斷創新高。

但另一個是深圳、上海、香港股市頻創新低，香港恒生指數在22日跌穿15000點，跌回1997年的起點，成為大家熱議的焦點。

謝金河提到，台灣的加權指數在去年11月追上香港恒生指數後，如今倒贏2831點，雙方的差距逐漸拉大。對照2007及2018年恒指都領先台股逾22000點以上，如今強弱易位，令人不勝唏噓。

「香港從港版國安法後一蹶不振，而深滬股市頻頻探底，更令中國股民心碎。思睿集團的首席經濟學家洪灝一直認為3000點的上證指數是鐵板，他認為回檔都是買進的機會，這次居然跌到2735.37點。」

過去的戰狼轉行炒股的胡錫進發下重誓，說上證如果跌破2800點，他要去跳樓！現在中國的網民都要求他兌現承諾。22日深圳股市大跌逾4%，中芯國際等半導體股相繼大跌。2021年，深圳成份指數在16293點曾經領先台灣的加權指數，如今台股直逼18000點，深圳成份指數剩下8430.61點，這個變化真的很大。

謝金河認為，這個世界，現在呈現科技創新和量產殺戮兩個不同軌道，正「背道而馳」，呈現創新高和創新低並存的景象。於是美國由輝達（Nvidia）領航，費城半導體及Nasdaq100奔馳創新高的景象。

另一邊是價格殺戮帶來的資本市場殺戮，還有一個是資金的流動。謝金河分析，日本、印度股市節節攀升，是因為資金源源不絕流入，去年外資買超印度214億美元，買進日本股市力道更大，這是推升股市最重要的力量，而深滬港股市資金不斷流出，這也印證了巴菲特的話：在有魚的地方釣魚！股市有經濟櫉窗效應，中國股市跌不停，也預告接下來的經濟窘態。