有別於往年的幾個花燈特色，今年在如來殿廣場以腳踏車動力發電的花燈-「弘法者之歌」，象征著追隨星雲大師早年來台弘法足跡，讓大眾以一步一腳印的踩踏方式來與星雲大師接心。（記者林雅惠攝）

佛光山2024年春節平安燈法會將於2月10日至3月9日（農曆正月初一至廿九）展開，今年除了有信眾發心供養上百萬盞的平安燈、遙控飛龍的花燈象征龍鳳呈祥外，更有來自全台佛光山各道場信眾彩繪的燈籠點綴全山。（記者林雅惠攝）

佛光山2024年春節平安燈法會將於2月10日至3月9日（農曆正月初一至廿九）展開，今年除了有信眾發心供養上百萬盞的平安燈、遙控飛龍的花燈象征龍鳳呈祥外，更有來自全台佛光山各道場信眾彩繪的燈籠點綴全山，感受光明無限的燈籠「照」著大家的暖融融，以及新年心願無盡的幸福與法樂。

本著淨化人心、建設人間淨土的理念，佛光山開山祖師星雲大師於1980年首創佛教寺院在新春舉辦「春節平安燈法會」。

佛光山2024年春節平安燈法會將於2月10日至3月9日（農曆正月初一至廿九）展開，今年除了有信眾發心供養上百萬盞的平安燈、遙控飛龍的花燈象征龍鳳呈祥外，更有來自全台佛光山各道場信眾彩繪的燈籠點綴全山。（記者林雅惠攝）

佛光山寺都監院院長慧傳法師誠邀民眾與親友一起上佛光山參加「佛光山2024年春節平安燈法會」活動。（記者林雅惠攝）

揮別3年抗疫陰霾，星雲大師2024年的新春賀辭「雲水自在．祥和歡喜」，祝福大家「處處皆自在安樂，時時都歡喜吉祥」。

佛光山表示，所謂新年新氣象，邁入2024年的甲辰龍年，也象征著全球正式告別「疫起宅在家」的日子，帶著自在祥和及歡樂融融的心情重新走入人間、回到社群，開啟另一段嶄新的生活。

今年「佛光山2024年春節平安燈法會」活動的4大主題：「雲水自在樂融融」、「祥和歡喜遍5洲」、「藝文科技入法海」、「時蔬百味品食尚」，融和了傳統的迎春習俗與現代的科技動感。有花燈、殿堂祈福、叩平安鐘、花車遊行、展演節目、美味蔬食等，並規劃了熱門景點、美食、燈會、藝文、景點打卡等，多種「沉浸式走春」的攻略及路線，適合家庭親子、情侶、文青、潮流網紅、美食達人來山遊賞。

有別於往年的幾個花燈特色，今年在如來殿廣場以腳踏車動力發電的花燈-「弘法者之歌」，象征著追隨星雲大師早年來台弘法足跡，讓大眾以一步一腳印的踩踏方式來與星雲大師接心。

此外，在佛光山大雄寶殿外成佛大道的高空上，有一條長達20公尺、以遙控飛機動力的「飛龍在天」，與曼陀羅園的主燈-「鳳凰展翅呈吉祥」相映成影，締造龍飛鳳舞的吉祥意境，祝福2024年人人都能龍鳳呈祥。

而每年廣受好評、長達10分鐘的「吉星高照─無人機高空燈光獻禮」，今年以「佛光山開山故事」為主題，呈現出佛光山各大建築，藉此緬懷星雲大師創建佛光山的慈心悲願。亦藉著佛光之普照，使人間充滿溫馨、幸福、光明與和諧。

星雲大師說：「只要雲水隨緣，逍遙自在，那麼生活將會是多麼的美妙。只要大家心中有法喜、有慈悲，那麼散發出來的氣質就是歡喜與祥和。」誠邀民眾與親友一起上佛光山點「平安燈」種下福田，點出自心的智慧慈悲及家庭的平安吉祥，也把平安如意帶回家，把歡喜佈滿人間。