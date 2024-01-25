春節將近，不少人忙著物色探訪親友的伴手禮，其中熱門款除了糕餅、水果禮盒外，養生補品同樣夯。據凱度消費者指數最新研究，台灣每2位消費者就有一位在過去1年內曾買保健食品；另一凱度研究顯示，保健食品銷售量持續成長，每人投入保健食品的平均花費較2019年增加54%，年均消費金額更達8700元，可見大眾度健康關注度不減反增。白蘭氏看準趨勢特別獻上多款春節系列產品禮盒，同時再祭優惠抗通膨，包括買1送1、送廚具等，並同步把握走春商機，攜手日本知名插畫「卡娜赫拉的小動物」推行李箱，買指定白蘭氏葉黃素系列商品組合，不用抽即可獲得。

白蘭氏也於各大通路祭年節限定的優惠活動，像是白蘭氏養蔘飲順口回甘複方7入禮盒於指定通路買一送一、葉黃素系列指定品項兩件優惠1688元，以及量販通路購買白蘭氏全系列滿5000元，即贈康寧餐具不沾深炒鍋／煎鍋等，讓消費者送禮體面也能守護荷包。

「白蘭氏養蔘飲順口回甘複方」全新登場，現在還有7入禮盒指定通路買一送一優惠。（白蘭氏提供／朱世凱台北傳真）

「白蘭氏雙認證鷄精」口感全面升級，標榜更佳清爽順口，滿足新年生龍活虎的需求。（白蘭氏提供／朱世凱台北傳真）

「白蘭氏雙認證鷄精」全新41ml 12入禮盒，年節優惠價469元。（白蘭氏提供／朱世凱台北傳真）

白蘭氏切合消費潮流，標榜春節系列產品禮盒很能滿足各種場合的送禮需求。主打款像是男星劉冠廷自身推薦、擁有抗疲勞與免疫調節兩項國家健康食品認證的「白蘭氏雙認證鷄精」，口感全面升級，更加清爽順口，萃取雞隻精華，小分子蛋白質更好吸收，每天一瓶可有效提神補體力，適合送家中辛勞的長輩與親朋好友，也是替自己快速充電的給力後援。劉冠廷同樣非常喜愛的「白蘭氏養蔘飲順口回甘複方」，以一瓶三效的複方訴求，包括「人蔘－補氣」、「麥門冬－不上火」、「五味子－安定思緒」，走出差異化路線且口感清爽回甘，為上班族群補足最佳元氣。

「白蘭氏葉黃素精華飲」口感酸甜且便攜，保持晶亮。（白蘭氏提供／朱世凱台北傳真）

另國人長時間使用3C產品，「白蘭氏黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲」酸甜可口，且內含5：1鑽石級比例的葉黃素與玉米黃素，能有效維持晶亮健康；而廣受小朋友喜愛的「白蘭氏葉黃素精華凍」，Q彈果凍口感加上好攜帶特色，是老少咸宜的新春賀禮。此外，添加水亮升級配方「智利酒果」的「強化型葉黃素精華凍」號稱可維持晶亮舒適，讓消費者甫開春就能「晶采有神」。

「白蘭氏萃鷄精-膠原蛋白菁萃」，以獨特的菁萃工法留取全鷄精華，助攻養顏養力。（白蘭氏提供／朱世凱台北傳真）

白蘭氏推全新風味「白蘭氏柚子風味燕窩」，嚴選100％純正燕窩，輔以清香口感滋補身體。（白蘭氏提供／朱世凱台北傳真）

深受女性消費者喜愛的「白蘭氏萃鷄精-膠原蛋白菁萃」，則以獨特的菁萃工法留取全鷄精華，含有滿滿膠原蛋白，每100毫升具有5600毫克的優質膠原蛋白，訴求滋補體力、喝出澎潤好氣色。另走春拜訪女性長輩或好姊妹們，可選新推出的「白蘭氏柚子風味燕窩」、「白蘭氏冰糖經典燕窩」，養顏美容還能調整體質。

凡購買白蘭氏黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲66入，3699元，即贈卡娜赫拉的小動物行李箱組。（白蘭氏提供／朱世凱台北傳真）

14吋卡娜赫拉的小動物聯名手提箱，於量販通路單筆購買葉黃素精華凍系列商品任3件可獲得一只，美妝通路購買三件加上登錄發票即可獲得。還可與20吋行李箱搭配成為子母箱，吸睛度十足！（白蘭氏提供／朱世凱台北傳真）

看好療癒商機持續燒，加上春節刺激出遊意願，白蘭氏攜手日本知名插畫「卡娜赫拉的小動物」推出行李箱，購買指定白蘭氏葉黃素系列商品組合即可獲得。因應不同需求，白蘭氏與卡娜赫拉的小動物聯名行李箱，推出14吋及20吋等不同尺寸與花色，為新年增添歡樂氛圍。14吋的白底紅點活潑設計，繪有P助與粉紅兔兔開著喜氣紅車的超萌圖樣，而20吋聯名行李箱，則以大紅底點綴米白點，巧妙烘托出遊的興奮心情。另一款MOMO獨家限定的卡娜赫拉的小動物20吋行李箱，搭配粉綠色底的箱面、粉紅色的手把及輪子，輔以白、黃點襯托，兩面還採用不同的人物設計，用可愛肖像妝點濃濃早春風情。