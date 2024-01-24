國際COVID-19疫情未趨緩，台南市府考量春節期間呼吸道疾病就診人次增加的風險，推出春節開診獎勵計畫，鼓勵基層診所及提供COVID-19口服抗病毒藥劑的藥局於農曆春節開診。台南市長黃偉哲提醒，台南市除夕至年初二醫療服務不打烊，請民眾把握時間、提前拿藥。

台南市衛生局指出，市府考量春節可能呼吸道傳染病就診人次的增加，宣布「基層診所開設春節門診獎勵計畫」，鼓勵基層診所及COVID-19口服抗病毒藥劑的藥局於農曆春節踴躍開診。春節期間台南市醫事機構加開特別門診截至目前統計共236診次/時段，其中醫院兒科門診27診次、非兒科門診47診次、診所門診140診次、藥局22個營業時段。

台南市長黃偉哲表示，市府近期協調基層開業醫師，以及台南市的診所協會、藥師公會、藥劑生公會等，在除夕至大年初二期間開業，提供慢性病患者或是一般感冒的患者能就近看診、拿藥服務。黃偉哲也提醒，長輩、有呼吸道疾病或是慢性病的患者，應當盡量少外出、注意保暖工作。

市長黃偉哲公告春節診所開診獎勵(圖片來源：台南市政府提供)

黃偉哲強調，近期寒流來襲，市府會持續加強街友關懷工作，適時發放禦寒物資如暖暖包或是熱食等，他呼籲街友入住市府的庇護場所，市府會提供足量床位。

對於學校是否放低溫假，黃偉哲說明，目前國、中、小學都已放寒假，但仍有少數的安親和補習班的學生需要上課，市府授權學校的校長依據學生數及氣溫來自行決定是否放假。