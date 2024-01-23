台南市府近年致力於營造友善育兒環境、減輕家庭經濟負擔。市府日前宣布，為配合中央113年少子女化對策計畫第三階段加碼政策，將托育補助從每個月8,500元調高至最少13,000元，以達成「國家跟你一起養」政策理念。

台南市長黃偉哲表示，為減輕市民經濟負擔，市府將調高零到2歲幼兒托育補助款。自今年1月起送托至準公共化服務之保母及托嬰中心的幼兒，每月補助由8,500調高至13,000元（第2名14,000元，第3名15,000元），育兒津貼與托育補助不得重複提領。黃偉哲提醒，托育補助屬申請制度，符合資格的家庭應主動至幼兒送托之居家托育服務中心或托嬰中心提出申請，以免影響自身權益。

市府擴大0至2歲托育補助(圖片來源：台南市社會局提供)

台南市社會局表示，市府近年積極設置公共托育家園，迄今已設立13處社區公共托育家園及2處公設民營托嬰中心，公托及家園每月僅收取9,000元或1萬元之月費，且免收取註冊費及副食品費，若符合托育補助申領資格，1月起還可請領每月至少7,000元之托育補助。

社會局補充，市府也針對不同家庭的育兒需求提供免費到宅式服務，凡家中育有未滿3歲的幼兒父母即可申請「到宅育兒指導服務」。指導內容含親職示範、副食品製備、安全居家環境營造等。針對未滿4歲幼童遊戲空間闢設，市府已設立12處各具特色之親子悠遊館，以提高親子互動品質及提升親子關係。