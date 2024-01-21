台中市陽光滿滿慈善協會捐贈2台復康巴士給市府，21日舉行捐贈儀式，由理事長王光彬代表捐贈，社會局長廖靜芝代表受贈，這兩台復康巴士未來每年可服務約6000人次，社會局感謝陽光滿滿用實質行動關懷弱勢，與市府共同為社會公益盡心力。

社會局表示，2台復康巴士未來將提供第一區域、第二區域服務，每年將可提供近6000人次的服務量。陽光滿滿除捐贈2台復康巴士外，也捐贈逾15萬元生活物資，物資陸續分送給弱勢兒少課照據點、關懷遊民團體及食物銀行等數十個單位。

社會局指出，照顧弱勢是市府重要職責，市府成立公益慈善平台統籌分配、管理物資捐贈，積極推動聯合國永續發展目標SDGs１「消除貧窮」。陽光滿滿慈善協此次捐贈的物資，大多由提供身障者工作的庇護工場所販售，一筆善款2份愛心，期能拋磚引玉，帶動社會大眾齊心助身障者就業。本月28日協會將舉辦捐血活動，以雲林庇護農場的產品做為贈品，民眾可前往參與支持。

今天不只捐復康巴士，協會也頒發獎學金給弱勢學子，陽光滿滿慈善協會理事長王光彬表示，幼時家境貧困，靠著自己的打拼闖出一片天地，鼓勵在場的獲獎學子都能在各領域持續努力，迎向美好的未來。