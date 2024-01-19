來自台中的舞團「AKUMA GENERATION」成員各具獨特，有技巧純熟的編排達人，有擅長詼諧搞怪的表演藝術家，更有享譽全國的變裝皇后 ─ 瑪麗安。如此多元的風格使整個舞團展現出豐富多彩的個人特色，為觀眾帶來無窮驚喜。成軍四年來，儘管成員們身兼社會人士的角色，也愛自嘲總年齡永遠破百。然而，Akuma Generation在各大KPOP表演場合依然閃耀如初，以熱情與巧手為觀眾打造更多難忘的精彩表演。

AKUMA GENERATION 團體指導百川( 左 )、團長潘( 右 )。( AKUMA GENERATION 提供 )

團體指導 百川：@akumadivaxtrava

百川，House of Akuma精神領袖，在Waacking與Voguing領域傲視群雄的舞者， 以其獨特的舞風與個人表演魅力，被譽為舞台上的「惡魔」。舞蹈風格凝聚他對表演認知的所有精髓，以獨特的想法，對音樂與藝術的敏銳，展現對Waacking的極致追求。作為橫跨國界I.H.O.W（Imperial House Of Waacking）組織成員之一，同時也是台灣推動Waacking文化主要推手「驚奇四超人（Marvalous 4）」的團員之一。舞蹈風格不僅純熟且充滿渲染力，特有的邪惡張力表演，每一次都是萬眾矚目；魔舞狂神雙手一揮，「惡魔」的精神便得以完美詮釋，強大的反社會角色設定，深受所有人喜愛。

團長 潘：@alvin_pan831

潘，隊長、編排擔當，擅長Waacking、Choreography及Kpop編排，風格看似文質彬彬的書生氣質，卻擁有驚人的殺傷力及感染力，能清楚運用力量收放及個人特質，表達舞蹈及音樂的不同面貌，帶給觀眾不同的視覺感觸。曾代領許多台中隊伍取得不錯的成績及作品，在編排上以獨特的創意及想法，極致發揮各個隊伍的團隊特色。

AKUMA GENERATION C位擔當瑪麗安，台灣最厲害的變裝皇后之一。( AKUMA GENERATION 提供)

瑪莉安：@marian_drag

瑪麗安，C位擔當，台灣最厲害的變裝皇后之一，擅長將各式各樣的元素融入表演中，以精湛的技巧和創造力展現獨特風采。將音樂、舞蹈、戲劇表演和視覺效果無縫結合，轉化成故事性演出，透過獨特的妝容、服裝和道具來打造角色，豐富的表情和姿態來詮釋，從而營造出極具說服力的舞台形象，也擅長在表演中加入突破傳統的元素，帶來耳目一新的驚喜。

AKUMA GENERATION 毛豆( 左 )、雅各( 右 )。( AKUMA GENERATION 提供)

毛豆：@_renatahuang_

毛豆，身體控制達人，擅長Street Jazz、Twerk，目前為中部多所高中和大學熱舞社的Jazz社師，平時在舞蹈教室Pari J studio、颶風極限藝術舞蹈工廠、Io Studio 都有常態課程，「歡迎大家來感受屬於自己身體的曲線魅力」！

雅各：@jacob_lin525

雅各，大招擔當，擅長Dancehall、Afro、Freestyle等各種舞風，能運用身體角度及極致的柔軟度，結合Tricking的各種招式，展現出個人獨特風格，在身體運用上可說是沒有任何死角，不論站著、坐著，甚至是倒立過來跳舞都難不倒她，每次的舞台都能帶給觀眾不同的視覺衝擊，除了團隊成績，也在個人Freestyle Battle上獲得許多優異的成績。

AKUMA GENERATION 安安( 左 )、鳳姐( 右 )。( AKUMA GENERATION 提供)

安安：@1ann_5626

安安，忙內擔當，專職舞蹈老師，擅長Kpop、Jazz，目前為嶺東高中流行舞蹈及大業國中熱舞社社師，平時在舞蹈教室Pari J Studio、Sooo dance都有常態課程，「如果有興趣可以來找我玩」。

鳳姐：@akumadancinglu

Dancing Lu，又稱「高雄鳳姐」、「惡魔經紀人」，以多才多藝聞名，是一位擁有滿檔日程的上班族舞者，善於將Waacking與特有表情包，為觀眾撰寫一篇篇精彩的故事。在藝名的字裡行間，也能感受到深厚的風土民情，如此「接地氣」更使其宇宙不同。純熟的舞蹈風格，加上豐富的表情包，讓人不自覺想聽他接下來要訴說的故事，而不按牌理出牌的表演套路，總能帶給人出乎意料的驚喜。表演風格充滿幽默感與無窮創意，使她能夠獨樹一格，成為舞台上獨特的存在。