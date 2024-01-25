大業路是台北市往返北投、新北投及通往陽明山的交通幹道，在承載經年累月的龐大車流下，路面不平整、龜裂及凹陷等情形日漸頻繁，台北市新建工程處在現場勘察評估後，擇定路況較差路段規畫於2023年依序辦理路面更新作業，先前已於2023年上半年完成大業路北向路段之鋪面更新作業，後續大業路雙向路段鋪面銑鋪作業則於年底施作完成。

新工處工務科科長蕭志龍表示，大業路南接承德路七段及洲美快速道路，道路緊鄰法鼓山農禪寺、鳳甲美術館及諸多工商住宅大樓，往北連通新北投溫泉區、陽明山國家公園，平時或假日均有不少車輛通行，道路在長期負荷下，也因此出現了多處路面損壞和車轍造成凹凸不平的情况，嚴重影響了民眾的通行安全及舒適度

他指出，因此新工處先於2023年上半年針對大業路300巷至北投路2段間之北向路段路面進行更新，近期再著手辦理大業路路面更新工程，路面更新長度約為1043.3公尺，並針對因路基強度不足而造成路面下陷、坑洞及嚴重龜裂的地方共約19處，辦理路基改善面積約2517.20平方公尺，期以徹底解決問題。

蕭志龍說，同時調降36座人手孔蓋將其下地，減少因路面人手孔產生高差之情形，以提升行車的舒適性，整體工程經費約1278萬元，經本次路面更新後，提供用路人更舒適順暢的通行環境。

新工處工務科北區工務所主任王頌夫表示，本次道路鋪面更新作業範圍約1萬2339.35平方公尺，雖然整體工區不大，但須考量南向路段施工將影響車輛轉入大度路及銜接洲美快速道路匝道，故採雙向分階段於夜間施工，以減少對交通影響，並請施工廠商加派施工機具。

他說，施工期間採取了兩刨兩鋪的方式及人力，僅使用4個夜間工作天即完成路面更新，大幅減少影響市民天數。另本工程採用穩定性高，能降低車轍發生之改質瀝青混凝土鋪設，期望增加道路的使用年限。

本次鋪面更新路段分屬八仙里，八仙里里長黃永清表示，對於本工程施工期間之溝通及完工成果表示肯定，感謝新工處的專業能力評估，更能有效率完成工程，提供里民安全舒適的出入通道。