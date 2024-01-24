台北市教育局完成學生健康管理資訊系統，讓各校可輸入學生傷病資料，去識別化後進一步做統計分析，及早改善學校危險角落。台北市副市長林奕華24日強調，身心健康才是真健康，提醒學校多利用系統改善學校環境、擬定健康策略及向同學推廣健康觀念。

台北市教育局2021年起建置「台北市學生健康管理資訊系統」，擁有學生校園傷病掛號、健康檢查資訊管理及資料統計及數據分析功能，今年起學校可透過大數據儀表板查，掌握、比較學生視力、口腔、體位、健康檢查及體適能資訊，並了解校園內事故傷害發生地點與類型，以精進校園安全防護及擬定健康促進教育推廣重點。

北市教育局今舉辦公私立國民小學校長會議，林奕華致詞時表示，小學是為每個人打好地基的重要時刻，只要打好基礎，未來無論風吹雨打，都能繼續在道路上邁進，校長們作為國小領導者，自然承擔非常重大的責任，但提醒學校不只要只重視「學力」，更要留意孩子們身心裡健康。

林奕華強調，唯有心理、身體健康才是真健康，北市新建置的學生健康管理資訊系統，除了方便追蹤成長軌跡，並可與全市數據進行比較，協助擬定健康策略、指導學童健康觀念，更能幫助學校檢視學生在校受傷原因，進一步改善校園環境。

林奕華說，現代社會面臨網路發達、少子女化狀況，教育者要指導孩子的事情和背負的責任實在很多，尤其以往校長只是行政管理者，現在要是課程創新者、教學法推動者，也要是教育新觀念倡議者，提醒校長們在艱辛的教育環境裡思考從事教育的初衷，並記得自我鼓勵，帶著校內人員一起把教育做到最好。