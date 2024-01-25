基隆暖暖深夜砸車 警方迅速逮5人到案

基隆市暖暖區23日深夜11時許發生的深夜砸車案，經警方鍥而不捨的追查及緝拿，25日宣布已將何姓主嫌及其他4名共犯查緝到案，將依涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》恐嚇、毀損、妨害秩序等罪，移送基隆地檢署偵辦。

基隆市暖暖區23日深夜發生糾眾砸車案件，警方成立專案小組追查，25日將何姓主嫌等5人查緝到案，偵詢後將移送基隆地檢署偵辦。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

23日深夜11時許，基隆市暖暖區暖碇路某社區前，民眾突然聽到外面有鼓譟的聲音，往窗外一看，竟然發現有8名壯漢手持棍棒，圍著一部自小客車猛砸。附近社區的民眾便報案，請求警方協助。

基隆市暖暖區23日深夜發生糾眾砸車案件，警方成立專案小組追查，25日將何姓主嫌等5人查緝到案，偵詢後將移送基隆地檢署偵辦。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

警方獲報後緊急趕到現場時，砸車的嫌犯已經先行離去，警方找到了小客車的車主做了筆錄，車主表示不會追究。據側面了解，應該是受害車主與犯嫌有些糾紛，才會導致深夜砸車事件。

因為這起事件造成附近居民的緊張與恐慌，警方非常重視，基隆市警局第三分局與市刑大偵三隊共組專案小組偵辦，案發後迅速掌握係何姓主嫌帶同8人犯案。專案小組兵分多路並會同基隆市警察局第一分局分頭查緝，截至25日下午，已經將何姓主嫌及4名共犯查緝到案。據了解，其中一名到案犯嫌還是毒品通緝犯，另外未到案犯嫌亦鎖定查緝中。

警方表示，這起案件的起因，是何姓主嫌與被害人發生口角，雙方相互嗆聲。23日事發當天，何嫌帶人找上被害人，因為被害人不出面，何嫌便砸毀被害人所有的汽車洩憤。

警方指出，在全案偵詢後，將依涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》恐嚇、毀損、妨害秩序等罪，將何嫌及其他涉案犯嫌移送基隆地檢署偵辦。

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