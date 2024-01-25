日本香川縣高松市自民黨議員會會長中村順一（左2）率領8位議員拜會基隆市議會，由議長童子瑋（右2）親自接待，並交換兩市交流的想法。（張志康攝）

日本香川縣高松市議會25日上午在自民黨議員會會長中村順一帶領下，先後拜會基隆市議會及基隆市政府，分別由議長童子瑋、副議長楊秀玉，以及副市長邱佩琳款待。中村順一表示，希望藉由此次參訪，加深與基隆市及各界人士的交流，促進雙方在多方面的友好關係。

中村順一表示，此次訪問讓他再度感受到基隆市是一個現代港口和豐富大自然相融合的美麗的城市。尤其是日本和台灣關係非常深厚，以今年初日本發生能登半島地震一事來說，總統蔡英文第一時間發聲支援，包括台灣各地的捐款紛紛湧入日本。他也由中感謝台灣人民的熱情，相信藉由此次訪問，能進一步加強兩市的友好關係，積極促進多方面的交流活動。

高松市自民黨議員會拜會基隆市府時，竟送出了一整套由武士甲冑構成的「武士人形」，讓邱佩琳為之驚豔不已。邱佩琳也回贈一幅豹子畫作，邱佩琳表示，透過這輻畫作，象徵基隆市與高松市的友誼絢麗爛漫，希望未來雙方能夠在合作中展現出彼此的堅韌與勇氣，攜手共創更美麗的未來。

高松市位在日本四國香川縣境內，人口約41萬人，臨瀨戶內海，與基隆一樣是座港口城市，基隆與高松兩座城市在2017年5月締結為友好都市。這次高松市議會自由民主黨議員會會長中村順一、副會長小比賀勝博、幹事長佐藤好邦、副議長大見昌弘等9人參訪基隆，除了與市議會、市府交流外，也在市府安排下，赴六堵工業區觀摩網際網路及資通訊產業。

邱佩琳表示，高松市被稱為「世界的寶石」，美麗的瀬戶內海自然景觀迷人，與基隆市有許多相似之處，備感親切，期待基隆市舆高松市能有更頻繁、密切的交流。

童子瑋表示，基隆與高松，都是港都，也是所在地區的門戶，雙方從2017年開始交流互動，皆有率團訪問、拜會，我們也曾在高松辦理再現「台灣夜市」、「基隆廟口」等活動。

童子瑋強調，近年國際關係轉變，台日關係友好升溫，未來台灣在新任總統賴清德的帶領下，兩國邦誼更加穩固外，也會進一步深化與日本的合作與交流，基隆市議會也永遠歡迎再次來訪。