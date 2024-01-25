上櫃生技股市值王藥華藥（6446）今（25）日正式掛牌上市。藥華藥2022年營收28.82億元，年增339％，2023年自結營收51.06億元，年增77.15％。

藥華藥自行創新發明之長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）滿足醫療的迫切需求，已造福全球無數骨髓增生腫瘤（MPN）病患。

分析師認為，藥華藥 Ropeg用於PV已獲多國藥證、新適應症ET的全球第三期臨床試驗預計2024年底到2025年初可完成主要療效指標數據收集，2025開始申請美國及各國藥證，2025年底到2026年初取證，有機會成為營運加速成長的第二引擎。

藥華藥表示，MPN包含真性紅血球增多症（PV）、原發性血小板過多症（ET）和骨髓纖維化（MF）， Ropeg均已獲美國孤兒藥資格。Ropeg目前已取得美國、歐盟、韓國、日本、臺灣、瑞士及以色列等國家之PV藥證並上市銷售，今年也預計取得中國、新加坡及馬來西亞的PV藥證，現正積極規劃行銷準備；加上新適應症ET的藥證申請計畫，以及近期送件美國FDA的Early PMF全球三期臨床，可望成為推動藥華藥營運的第二、第三引擎，未來營運動能相當樂觀。

此外，藥華藥以罕見疾病角度切入新藥開發，因競爭較少、藥價高，且PV患者需要持續投藥，累積之病人數會愈來愈多。罕見血液疾病之主要目標市場為歐洲、美國等先進國家，相較於其他國家，歐美對昂貴的新藥藥價接受度高，加上先進國家對孤兒藥發展的重視與政策優惠，有利於Ropeg在美國及歐洲先進國家之銷售取得有利位置。

藥華藥還透過內部研發和引進授權合作來瞄準新的免疫檢查點分子和細胞激素，以開發具有同類第一（First in Class, FiC）和同類最佳（Best in Class, BiC）潛力的療法用於治療實體腫瘤、血液及免疫疾病。

藥華藥強調，台中廠為台灣第一個通過歐盟及美國GMP查核的蛋白質新藥製造廠，產線擴充後可供應全球最少一萬人；竹北廠則是順利施工中，預計2025年完工，2026年取證、投產。藥華藥也預計擴充PEG廠及針劑充填廠規模，以擴充產能、因應全球對公司藥品持續成長的需求。