花蓮高中師生下月將赴日本與岩手縣盛岡市不來方高校師生交流，校長楊鵬耀行前在國際領導與思維力課程中，帶領學生透過腦力激盪點燃共創想法，藉此讓學生在教育旅行中與外國友人達成良好的溝通。（花蓮高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮高中師生下月將赴日本與岩手縣盛岡市不來方高校師生交流，兩校同時將簽署締盟友學校合作備忘錄，啟程前大家把握寒假加強英日語，且為讓日本師生認識花蓮在地原住民文化，特別學習太魯閣族的傳統樂器木琴，展現該族傳統文化的內涵與意義。

花蓮高中師生下月將赴日本與岩手縣盛岡市不來方高校師生交流，學生把握寒假期間，進行密集的課程訓練。（花蓮高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮高中30位師生下月18日將到日本進行國際教育旅行 ，行程特別規畫至岩手縣盛岡市不來方高校進行交流，校方特別利用寒假期間，對師生進行行前訓練，課程內容包羅萬向，包括國際領導與思維力課程、英日語口語表達訓練、日本東京自由行行程規畫、表演藝術訓練及文創紀念商品製作等。

其中，國際領導與思維力課程由校長楊鵬耀帶領，內容主要以團隊共創工作坊方式進行，讓學生在腦力激盪過程中點燃共創想法的火花，主動想出讓交流更順暢的方法，藉此期許學生在教育旅行中與外國友人達成良好的溝通。

至於表演藝術訓練則特別選擇練習太魯閣族的傳統樂器木琴，校方表示，該樂器由山鹽青或檜木等製成，主要有4根木頭和2個底座，功能主要為表達情感或是祭儀慶典如祖靈祭和結婚儀式等，此次為了交流特別設計3首樂器舞曲，希望能夠過結合獨特音色和舞蹈，展現台灣太魯閣族的傳統文化意義。

楊鵬耀表示，出訪訓練過程中，感謝花蓮市長魏嘉彥及市公所的協助與幫忙，讓課程更加紮實與精實，由於此次前往交流的盛岡市與花蓮市自2019年簽署締盟友好城市後，花蓮高中與不來方高校隔年起，每學期皆進行國際視訊交流至今從不間斷。此行2校將進行締盟友學校合作備忘錄簽署，可說是親上加親，讓2校及2市間的情誼及交流可以更加深厚。